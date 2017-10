Problème d’anesthésistes à La Pocatière : Gaétan Barrette interpellé de nouveau à l’Assemblée nationale

Crédit photo : Maxime Paradis

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gatéan Barrette, a été interpellé de nouveau à l’Assemblée nationale, jeudi dernier, en lien avec la problématique des découvertures au bloc opératoire de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, faute d’anesthésistes.

La semaine dernière, le comité Mes soins restent ICI, composé de citoyens et de professionnels de la santé, rappelait en conférence de presse que des solutions se faisaient toujours attendre pour régler les problématiques liées à l’accessibilité aux soins au Kamouraska. Les ruptures de service au bloc opératoire, en raison de l’absence d’anesthésistes à l’hôpital de La Pocatière, étaient du nombre.

« D’avril à septembre, il y a eu 93 jours de découverture en anesthésie », avait alors mentionné la Dre. Marie-Ève O-Fromentin, porte-parole des professionnels de la santé au sein du comité.

Ce n’est pas une question que ça ne se reproduise plus, c’est une question de régler le manque d’anesthésiste actuel à La Pocatière, qui persiste depuis avril, où on avait donné les premières alertes.

Assemblée nationale

Lors de la période de questions à l’Assemblée nationale, jeudi dernier, c’était au tour des députés péquistes de Taillon, Diane Lamarre, et de Rimouski, Harold Lebel, de questionner le ministre sur le sujet, rappelant qu’il s’était engagé à trouver une solution au début de l’été. « L’été est fini et il n’y a pas eu plus de réponses du ministre et il n’a pas respecté son engagement. Qu’est-ce qu’il dit aujourd’hui aux citoyens du Kamouraska ? », a questionné Harold Lebel.

En réponse, M. Barrette a mentionné avoir fait tous les efforts possibles, avec son collègue Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, pour remédier à la situation. « Cet été, pour des raisons circonstancielles, parce qu’on ne peut pas obliger les gens, nous n’avons pas ce pouvoir-là, nous n’avons pas pu mettre en place des correctifs pour que ça ne se reproduise plus. »

Il dit également travailler avec l’Association des anesthésiologistes du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) pour « mettre en place des mesures pour que ça ne se reproduise plus. »

Insatisfaite, la députée Diane Lamarre a répliqué en disant : « Ce n’est pas une question que ça ne se reproduise plus, c’est une question de régler le manque d’anesthésiste actuel à La Pocatière, qui persiste depuis avril, où on avait donné les premières alertes. »

Ce à quoi Gaétan Barrette s’est permis d’inviter la députée de Taillon à appuyer les propositions du projet de loi 130, qu’il semble voir comme une solution au problème, alors que la FMSQ croit plutôt qu’il portera un grand coup à l’autonomie professionnelle des médecins en octroyant bon nombre de pouvoirs additionnels au ministre Gaétan Barrette.