Un prix pour l’abbé Odilon Hudon

Crédit photo : Courtoisie

Connu pour les différentes fonctions qu’il a occupées au sein du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’abbé Odilon Hudon a reçu le 9 novembre dernier, au Château Beaumont, un Prix Porteur de Flambeau, à l’occasion du 27e Gala d’Excellence de l’Association des camps du Québec (ACQ).

L’abbé Hudon a mérité ce prix pour ses 42 ans d’implication au Camp Canawish de Rivière-Ouelle, qu’il a cofondé en 1973.

Visionnaire et humaniste, l’abbé Hudon a permis à plusieurs milliers de jeunes et adultes provenant de milieux défavorisés ou ayant des besoins particuliers de vivre une expérience de groupe, en pleine nature, dans un milieu humain de qualité. En effet, le Camp Canawish a été le premier camp dans l’est du Québec à ouvrir ses portes aux personnes handicapées et à les intégrer parmi la clientèle régulière.

Dans une brève allocution, M. Hudon a souligné la contribution des jeunes dans l’évolution et le maintien du Camp Canawish. «La fondation du camp est une œuvre de jeunesse, a-t-il précisé. Et c’est grâce aux jeunes que le Camp Canawish a pu se développer.»

Outre son implication auprès du camp Canawish, l’abbé Odilon Hudon, qui célébrait en 2013 cinquante ans de vie sacerdotale, a occupé plusieurs responsabilités au sein du diocèse de Sainte-Anne au fil des ans. Après des études en journalisme aux États-Unis et en Europe, c’est lui qui a mis en place le service de communications sociales au diocèse. Il en sera l’attaché de presse pendant 12 ans.

Odilon Hudon a aussi participé à la création de Tandem Jeunesse de La Pocatière, tout en s’impliquant auprès de l’Entraide Pascal-Taché de L’Islet. Il fut curé de Rivière-Ouelle, tout en conservant ses autres fonctions, de 1989 à 2001.

L’abbé Hudon va ensuite étudier en Écriture sainte en France. À son retour, un défi de taille l’attend, soit la fusion de trois paroisses (Saint-Patrice, Saint-Ludger et Saint-François) en une unité pastorale. En 2010 viendra se greffer celle du Portage.

L’implication de l’abbé Hudon au sein du camp Canawish lui permettra aussi d’obtenir le titre de «Personnalité bénévole» pour les régions de Québec et de l’Est-du-Québec lors du Gala Défi 1996 de la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle. Cette reconnaissance venait alors couronner 25 années d’implication auprès des personnes handicapées.

En 1993, il a également reçu le Méritas Michel Paquet de la personnalité socio-économique au Kamouraska.

Odilon Hudon est né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1938. Il a étudié au Collège-de-Sainte-Anne-de-la-Pocatière et en théologie au Grand séminaire de Québec. Il est ordonné prêtre par Mgr Bruno Desrochers le 8 juin 1963.