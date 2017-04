Présentation du film «Demain»

Crédit photo : Courtoisie

C’est le mardi 25 avril que la Corporation de Développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet, en collaboration avec le Centre GO et la Table régionale Économie sociale, présentera le film documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Par la suite, le public aura l’occasion de découvrir des initiatives citoyennes inspirantes du territoire des MRC de L’Islet et de Montmagny.

Le film Demain est un documentaire qui présente plusieurs initiatives inspirantes et innovantes qui ont vu le jour à travers le monde. À cet effet, plusieurs domaines y sont abordés, notamment l’éducation, l’alimentation, l’économie, la démocratie, l’habitat, etc. Cette activité souhaite aussi faire connaître des initiatives et/ou des projets inspirants qui ont lieu sur le territoire des deux MRC et inspirer de nouvelles initiatives.

À cet effet, deux projections auront lieu le 25 avril, soit à 13 h 30 et à 19 h au Centre socioculturel Gérard-Ouellet et les initiatives du territoire y seront présentées par la suite.