Préparons la relève de demain…

Nous avons tous à cœur la réussite scolaire de nos jeunes et l’espérance de les voir travailler plus tard dans des professions qui les rendront heureux. Dans ce contexte, les services d’orientation de l’école secondaire Chanoine-Beaudet et de la Polyvalente La Pocatière organisent une activité «stage d’un jour en milieu de travail» pour tous les élèves de la cinquième secondaire, Cette journée aura lieu le vendredi 8 décembre prochain.

Cette activité, qui existe depuis plusieurs années, permet à l’élève d’être en contact direct avec une profession qui l’intéresse et ce, avant de faire sa demande officielle aux études collégiales ou professionnelles. Les jeunes sont jumelés avec un travailleur afin d’observer et de participer à certaines tâches réalisées par ce dernier, et d’avoir l’opportunité de poser toutes les questions par rapport à ce travail.

Dans les prochains jours, ces élèves vous solliciteront afin de passer une journée avec vous ou un de vos employés. Votre participation sera grandement appréciée, car elle pourra contribuer à former notre relève de demain et, qui sait, peut-être diminuer l’exode des jeunes vers les grands centres.

Josée Chouinard, conseillère d’orientation, École secondaire Chanoine-Beaudet

Line Garceau, conseillère d’orientation Polyvalente La Pocatière