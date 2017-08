Première traversée conjointe pour les kitesurfers de la Rive-Sud et de L’Isle-aux-Coudres

Crédit photo : Facebook Réjean Théberge

Les kitesurfers de Kamouraska-L’Islet testeront une première traversée conjointe avec ceux de L’Isle-aux-Coudres cet automne. Cinq dates sont déjà arrêtées question de répéter l’expérience à plus d’une reprise, si elle s’avère un succès.

C’est Réjean Théberge de Rivière-Ouelle qui est derrière l’organisation de cette traversée. Ce dernier est instructeur en kitesurfing chez Suroît Aventures, une école de kitersurfing située à L’Isle-aux-Coudres. Par le passé, trois traversées tests, une en 2015 et deux en 2016, avaient été réalisées par le groupe de kitesurfers de Kamouraska-L’Islet. Sur les trois, une seule avait réussi. C’est la première fois que l’expérience sera tentée avec un groupe de kitersufers de L’Isle-aux-Coudres.

« Le groupe de L’Isle-aux-Coudres va se rendre à Saint-Jean-Port-Joli et nous, nous nous joindrons à eux pour leur retour. Pour notre retour à nous, on partira de L’Isle-aux-Coudres en direction de La Pocatière », d’expliquer Réjean Théberge.

Pour maximiser leurs chances de réussites, cinq dates ont été arrêtées par le groupe : 1er, 14 et 15 septembre et les 2 et 3 octobre. Ces dates correspondent à des jours où la marée est montante pour le départ des kitersurfers de L’Isle-aux-Coudres. Cette marée apporte également avec elle un courant d’environ 3 nœuds, non-négligeable pour les kitesurfers. Pour le reste, ce sont les conditions météorologiques prévues le matin même de la traversée qui feront foi de tout.

Sécurité

La sécurité primant avant tout, chaque groupe de kitesurfers sera suivi par une embarcation qui peut ramener un maximum de six personnes avec leur kitesurf, si elles venaient à s’échouer. « Les deux rives ensembles, on sera un maximum de 12 kitesurfers et c’est correct comme ça. Si on est plus, c’est une logistique encore plus compliquée pour assurer la sécurité de tous », de mentionner Réjean Théberge.

Si la première traversée s’avérait une réussite le 1er septembre, Réjean Théberge assure que les kitesurfers de la Rive-Sud et de L’Isle-aux-Coudres voudront répéter l’expérience avant l’an prochain. « Mais si on regarde pour tenir un “happening” de kitesurf, comme on voit déjà à L’Isle-aux-Coudres, ça ne serait pas pour faire une grande traversée ou une course interrives, mais davantage pour réunir des amateurs sur le site de La Pocatière. La Grande-Anse offre des conditions de pratiques exceptionnelles et on pourrait facilement réunir 25 kitesurfers ici, le temps d’une journée », concluait-il.