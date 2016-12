Une première année réussie pour le projet Dans votre assiette

Crédit photo : Courtoisie

Services Kam-Aide souligne le 1er anniversaire de son projet « Dans votre assiette » destiné à préserver et promouvoir de saines habitudes alimentaires chez les personnes âgées, tout en favorisant leur autonomie.

Déjà, 1 an s’est écoulé depuis la première livraison de mets préparés congelés. Pour souligner cet évènement, Services Kam-Aide inc. a donné et livré gratuitement à plus de 80 personnes âgées de son territoire, un repas complet. Décembre étant un mois synonyme de partage et de réjouissances, Services Kam-Aide a été très heureux de les offrir au cours de ce mois.

Pour cette 1re année, plus de 115 personnes âgées ont profité des mets préparés dans le cadre de ce projet. Sensible aux différents besoins des aînés de la région de Kamouraska, Services Kam-Aide est fier de l’implantation et de l’engouement suscités autour de ce projet. « La réponse de la population est excellente et prouve que des services humains, qui placent l’usager au centre de sa démarche, ont des raisons d’être », selon Josée Lévesque, directrice générale.

Livrés tous les 15 jours

Les mets préparés congelés sont livrés tous les 15 jours à votre domicile, sans frais de livraison. Aucun achat minimum n’est requis pour se prévaloir de ce service. Tous les repas préparés sont exempts d’agent de conservation, en plus d’être nutritif. Ces repas cuisinés avec grand soin par une équipe dynamique sont accessibles et faciles à réchauffer. « Services Kam-Aide croit essentiel de participer à l’économie de sa région, c’est pourquoi son équipe tient à travailler avec des produits de qualité et encourage l’achat de produits locaux », ajoute Mme Lévesque.