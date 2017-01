Le premier bébé de l’année est de Saint-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie

Le premier bébé de l’année 2017 à voir le jour au Centre Hospitalier régional du Grand Portage est un petit garçon se prénommant Malik. Il est le fils d’Audrey Fraser et Maxime Dionne de Saint-Alexandre.

Malik est né le 2 janvier à 17h57. À sa naissance, il pesait 3700g soit 8 livres et 2 onces. L’enfant et la mère se portent très bien. Le CISSS du Bas-St-Laurent et le personnel du Centre Hospitalier régional du Grand Portage sont ravis de partager ces moments de joie avec la famille et la population et offrent leurs meilleurs vœux de bonheur à toute la famille.