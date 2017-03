Poussée de croissance pour La foire de l’emploi au Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Après des débuts modestes l’an dernier, La Foire de l’emploi au Kamouraska, communément appelé unEmploi.ca, vivait une véritable explosion cette année en quadruplant pratiquement son nombre d’exposants. Parmi eux, une dizaine d’entreprises présentes à la première édition faisaient leur retour cette année.

Directrice générale de SAE Kamouraska, Anne-Marie Lapointe ne s’attendait pas à autant d’exposants pour ce deuxième salon. « On avait 11 entreprises l’an dernier. Cette année ils sont 29, pour un total de 37 exposants, si on calcule les neuf organismes qui sont aussi présents. »

Selon elle, ce succès témoigne de la rareté de la main-d’œuvre dans la région, comme il fut soulevé à de nombreuses reprises ces dernières semaines par le député fédéral de la circonscription, M. Bernard Généreux, lors de sa tournée des entreprises. « Mais il faut dire également que le premier contact dans une foire de l’emploi et avantageux pour le chercheur et l’employeur. Ça permet d’aller au-delà du CV et de faire valoir sa personnalité dès le départ », d’ajouter Anne-Marie Lapointe.

Nouveautés

Le nouvel horaire, de 14 h à 19 h, est aussi un autre facteur qui peut expliquer l’intérêt des exposants à être présents cette année. « L’an dernier, en faisant cela l’avant-midi, on s’adressait vraiment à des chercheurs d’emplois. En milieu d’après-midi et en début de soirée comme cette année, on ratisse plus large et on peut aller chercher une autre clientèle, les chercheurs d’opportunités, soit ceux qui ont déjà un travail, mais qui sont peut-être à la recherche d’un nouveau défi professionnel », d’expliquer la directrice générale.

Mentionnons également qu’un accent particulier a été mis cette année sur la maîtrise des nouveaux outils web en période de recherche d’emploi, à travers la conférence de Samuel Collard qui a offert un atelier sur comment contrôler sa réputation en ligne et accéder au marché caché de l’emploi. La présence d’un photographe permettait également aux visiteurs d’obtenir gratuitement une photo professionnelle d’eux à utiliser sur les médias sociaux comme Linkedin.

Aliments Asta

Basés à Saint-Alexandre, les Aliments Asta en étaient à leur deuxième présence à La foire de l’emploi au Kamouraska. L’an dernier, leur présence à ce salon avait permis l’embauche de deux à trois personnes, ce qui est non-négligeable pour une entreprise comme la leur qui est constamment à la recherche de personnel. « C’est de plus en plus difficile de recruter dans la région. Il y a moins de disponibilité de main-d’œuvre et c’est également plus difficile de retenir les employés de nos jours », d’indiquer Édith Laplante, directrice des ressources humaines chez Aliments Asta.

Actuellement à la recherche de journaliers en transformation, Aliments Asta est très proactive dans la recherche de personnels, elle qui participe à plusieurs salons du genre et qui n’hésite pas à monter ses propres tournées de recrutement dans différentes localités. « Côté visibilité, ce genre d’événement est essentiel pour nous. Ça permet de faire connaître notre entreprise et nos besoins de main-d’œuvre. Ce n’est jamais mauvais », de conclure Mme Laplante.