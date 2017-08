Pourquoi la Montagne Pointue est devenue la Montagne à Coton?

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Peu de gens savent qu’avant de s’appeler la Montagne à Coton, la célèbre montagne de Saint-Pascal s’est nommée Pointue. Cette année, une nouvelle brochure publiée et distribuée par la Ville de Saint-Pascal suite aux découvertes et recherches de M. Antoine Pelletier nous apprend que les documents officiels avaient identifié et nommé la montagne Pointue.

Antoine Pelletier, originaire de Saint-Pascal et retraité des Archives nationales à Québec, a vu sa curiosité être piquée par un plan qui nommait la fameuse montagne « Pointue » plutôt qu’« à Coton ».

Il a effectué des recherches et mis à jour des textes, des écrits, des illustrations et des cartes anciennes pour démontrer que la Montagne ne s’est pas toujours appelée à Coton. « J’ai commencé la recherche quand ma curiosité a été piquée et j’ai validé en différents endroits. J’ai ensuite approché la Ville qui a trouvé le tout très pertinent », résume M. Pelletier.

Pointue

Sur le plan de la seigneurie de Saint-Louis-de-Kamouraska de 1826 par Joseph Hamel, on y voit que la montagne avait comme nom montagne Pointue, peut-on lire dans la brochure.

Le nom a été repris sur une carte topographique de 1831.

En décembre 1872, toutefois, apparaît le nom Montagne à Coton pour la première fois sur un plan de petit format joint à un procès-verbal.

L’officialisation définitive n’est venue qu’en 1975 par la Commission de toponymie.

Coton

Le nom serait attribuable à un personnage qui s’est installé en 1850 sur la montagne pour y vivre, surtout pendant les étés, jusqu’en 1865. Il s’agirait de Johnny Lainé qui a construit une petite maison et une petite chapelle sur le plateau au sud-est de la croix.

Le surnom de Coton serait attribuable, probablement, à la maigreur du personnage. « C’est beaucoup un conte de l’écrivain Louis Fréchette qui a en quelque sorte popularisé le surnom Coton donné à l’ermite puis à la montagne », précise Antoine Pelletier. La brochure, disponible entre autres sur internet et au Bureau d’information touristique, contient d’ailleurs une Chronique de Louis Fréchette publiée dans La Patrie en août 1884.

La montagne à Coton est un parcours aller-retour de deux kilomètres, avec un niveau de difficulté intermédiaire. L’accès se fait par le 2e rang, du 15 mai au 15 octobre.