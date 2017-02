Le poste de la MRC de Montmagny deviendra un poste autoroutier mixte

Crédit photo : Courtoisie

À la suite d’une réorganisation à la Sûreté du Québec (SQ), le poste de la MRC de Montmagny a été identifié pour devenir l’un des 32 postes autoroutiers mixtes qui seront implantés dans la province d’ici la fin de l’automne prochain.

Concrètement, ce changement fera en sorte que ce sont les policiers du poste de la MRC de Montmagny qui interviendront sur l’autoroute 20, et ce, de Beaumont jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies. Ce nouveau mode de fonctionnement devrait notamment permettre d’améliorer la rapidité d’intervention sur l’ensemble du territoire regroupant les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet.

« Dans la région de Montmagny, nous voyons évidemment cette nouvelle d’un très bon œil puisque notre population sera mieux desservie. En effet, cette réorganisation fera en sorte qu’il y aura plus de policiers basés au poste de Montmagny et que ces derniers seront mieux formés pour intervenir en sécurité routière. Par ce choix logique, c’est non seulement les citoyens de notre région qui sortent gagnants, mais également ceux des municipalités avoisinantes puisque Montmagny se situe au milieu du territoire d’intervention », de confier le préfet de la MRC de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers.

Même son de cloche du côté du maire de Saint-Jean-Port-Joli et préfet de la MRC de L’Islet, M. Jean-Pierre-Dubé. « Avant les effectifs autoroutiers pour la région étaient situés à la tête des ponts, à Lévis. En ramenant les effectifs de notre territoire à Montmagny, la répartition des forces policières sera clairement meilleure sur notre territoire », précisait-il.

Soulignons que par cette réorganisation, la SQ vise à alléger l’administration et à maximiser les ressources sur le terrain pour ultimement optimiser ses services et réduire le temps d’intervention. Bien qu’il ne soit pas certain que des économies découlent de ce remaniement, ce dernier ne sera pas fait aux dépens des MRC puisque les ressources supplémentaires nécessaires pour assurer la desserte autoroutière seront redistribuées dans la région.