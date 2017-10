Portes ouvertes à l’ITA

Crédit photo : Courtoisie

Passionnés d’agroalimentaire, l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) vous convie à sa journée portes ouvertes, le rendez-vous incontournable pour faire de votre passion une profession.

Cette année, les étudiants et le personnel de l’Institut vous accueilleront de 10 h à 14 h, le samedi 11 novembre, au campus de La Pocatière. L’ITA propose de belles nouveautés relatives à la production biologique au campus de La Pocatière. Le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole ajoute trois profils en production animale biologique exclusifs au Québec, tandis qu’en Technologie de la production horticole et de l’environnement, le mode « bio » est accentué.