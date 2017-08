Portes ouvertes chez Rousseau Métal

Crédit photo : Logo tiré de Facebook.

SAINT-JEAN-PORT-JOLI — C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe Rousseau se prépare à accueillir les visiteurs souhaitant en apprendre davantage sur l’usine de Saint-Jean-Port-Joli tout au long de la journée du 16 septembre prochain.

Les visiteurs seront accueillis en petits groupes puis accompagnés par un guide sur le plancher de production. Que ce soit pour découvrir les différents produits fabriqués sous son toit, pour en savoir plus sur ses procédés de fabrication ou pour prendre connaissance des différentes opportunités d’emploi, il y en aura pour tous les goûts. Des surprises vous attendent.

Comment s’inscrire ? Les personnes intéressées à prendre part à l’évènement sont invitées à se rendre sur le site web de l’entreprise au www.rousseaumetal.com ou sur la page Facebook www.facebook.com/RousseauMetalInc/ afin d’accéder au lien permettant pour s’inscrire. Vous pourrez sélectionner l’heure exacte à laquelle vous désirez faire la visite, entre 9 h et 16 h.

Spécialisée dans la conception, la fabrication ainsi que la mise en marché de systèmes de rangement à usages industriel et commercial partout en Amérique du Nord et plus récemment sur la scène internationale, Rousseau Métal compte sur une équipe de plus de 350 employés répartie dans l’usine et dans les bureaux. L’entreprise a été fondée en 1950.