Portes ouvertes au Cégep de La Pocatière

Le Centre d’études collégiales de Montmagny et le Cégep de La Pocatière invitent la population à leurs journées «Portes ouvertes» qui auront lieu le samedi 28 janvier de 13 h à 16 h.

Cette journée sera l’occasion idéale afin d’obtenir les informations nécessaires sur l’ensemble des programmes d’études offerts, les sports, les activités étudiantes et parascolaires, les prêts et bourses, les résidences, etc. Il sera aussi possible de faire une demande d’admission au collégial et de visiter l’ensemble des installations des deux institutions.