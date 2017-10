Porte ouverte à Moisson Kamouraska

Moisson Kamouraska ouvre ses portes à toute la population pour une 4e édition lors de la semaine de sensibilisation aux préjugés du 15 au 21 octobre 2017.

Chaque année, la journée pour l’élimination de la pauvreté est célébrée le 17 octobre afin de sensibiliser et de promouvoir une prise de conscience collective. Pour l’occasion, Moisson Kamouraska ouvre ses portes le samedi 21 octobre de 16 h à 19 h au 82 b, chemin de la Station Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de découvrir la diversité des services offerts dont La Boîte Fraîcheur et visiter les installations.

D’autres activités sont également au programme dont le Bingo des droits, un atelier informatif sur l’aide sociale animé par l’ADDS Kamouraska (82b, Chemin de la Station Sainte-Anne-de-la-Pocatière), de 13 h 30 à 15 h.

Le jeudi 19 octobre, la Traversée vous invite à 13 h 30 à La Maison Marcelle-Mallet. En partenariat avec le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, se tiendra l’atelier Tout le monde en porte.

Des activités de cuisine collective sont aussi prévues mercredi à Saint-Alexandre et vendredi à Saint-Pascal.

Moisson Kamouraska a pour mission de lutter contre la pauvreté en sollicitant et en organisant la cueillette, le traitement, la transformation et la distribution des denrées tout en favorisant l’implication sociale des groupes et des personnes concernées par la sécurité alimentaire.