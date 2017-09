Pornographie juvénile : David Caron prend le chemin de la détention pour un an

Crédit photo : Archives

David Caron de Saint-Joseph-de-Kamouraska devra purger 12 mois de détention, la peine minimale pour avoir possédé et distribué de la pornographie juvénile.

David Caron a été arrêté en mars 2015 et on avait retrouvé des vidéos et des photos de pornographie juvénile dans son ordinateur. Les fichiers avaient été effacés par Caron, mais les systèmes informatiques de recherche des policiers avaient permis d’en retrouver quelques centaines.

L’homme, qui avait 30 ans lors de son arrestation, a plaidé coupable en janvier dernier. Vendredi matin au Palais de justice de Rivière-du-Loup, les avocats ont suggéré une peine de 12 mois de détention, le minimum en pareille matière, et une probation de deux ans.

La procureure de la Couronne Me Liliane Laforest a dit qu’elle s’inquiétait du fait que l’homme avait « du mal à s’avouer son geste. » L’avocat de Caron, Me Claude Simard, a affirmé que son client avait un bon potentiel de réinsertion sociale et était bien entouré.

David Caron, un père de famille, s’est adressé au juge avant qu’il ne prononce sa peine. « J’ai toujours respecté ma parole et mes engagements. Je regrette sincèrement le mal que j’ai fait. Je vis un vrai enfer. Je veux reprendre le contrôle de ma vie », a-t-il dit.

Durant sa probation, il ne pourra être en compagnie de mineurs, même ses enfants, sans être accompagné d’un adulte responsable et au courant de sa situation. Il ne pourra pas utiliser Internet à la maison pendant 10 ans, sauf à son travail sous supervision d’un adulte encore une fois.