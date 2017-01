Pornographie juvénile : David Caron plaide coupable

Crédit photo : Stéphanie Gendron

David Caron, 30 ans, de Saint-Joseph-de-Kamouraska, a plaidé coupable aux accusations de possession et distribution de pornographie juvénile qui pesaient contre lui.

Son ordinateur a été perquisitionné par les autorités en mars 2015. Les fichiers avaient été effacés, mais la trace de centaines de photographies et vidéos de pornographie juvénile avait été retrouvée.

On y retrouvait entre autres des vidéos pornographiques mettant en scène des enfants de 5 à 13 ans. Trois vidéos jugées plus « percutantes et troublantes » ont été ciblées par les autorités, a dit la procureure de la Couronne Me Liliane Laforest.

Des rapports ont été demandés, dont un sexologique, avant les représentations sur la peine prévue le 19 mai.