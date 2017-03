Ponts fermés à Saint-Onésime : la municipalité va prioriser

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Avec la fermeture récente du pont couvert de Saint-Onésime, la municipalité se retrouve actuellement avec quatre structures enjambant des cours d’eau fermées à la circulation. De ce nombre, trois se trouvent sur le territoire d’Ixworth.

En janvier dernier, Le Placoteux apprenait que le pont enjambant La Grande Rivière à l’entrée des Sentiers d’Ixworth était fermé depuis le 15 décembre, en attendant le remplacement des traverses et du système de retenue de l’infrastructure. Deux autres infrastructures similaires, situées à proximité, étaient également fermées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. À ce moment, la municipalité mentionnait travailler avec un comité à la recherche de financement pour procéder à la réfection des trois ponts.

Lors d’une rencontre concernant le pont couvert, la mairesse de Saint-Onésime, Mme Hélène Laboissonnière, assurait que ces ponts seraient de nouveau fonctionnels. Toutefois, la municipalité devra prioriser l’ordre dans lequel ils seront rénovés. «Le pont couvert, qui est un monument historique, doit être remis en état le plus rapidement possible. Nous sommes liés par un engagement avec la convention que nous avons signée et c’est un pont piéton», d’expliquer la mairesse.

En ce qui concerne les trois autres ponts d’Ixworth, la situation est différente. «Un des ponts permet de sortir du bois et de donner accès aux sentiers, alors que les deux autres sont des ponts qui donnent accès à des chemins forestiers. C’est un dossier qui implique plusieurs intervenants, que se soit la municipalité, des compagnies forestières qui pourraient intervenir financièrement et le gouvernement, car nous sommes en territoire public. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, le dossier suit son cours», de conclure Mme Laboissonnière.