PODZ non censuré

Crédit photo : Maurice Gagnon

Daniel Grou (PODZ) est l’un des principaux scénaristes et réalisateurs québécois qui a réalisé des séries et des films pour la télévision et le cinéma. Il a été invité à participer à une table ronde sur la censure lors du festival Vues dans la tête de Anne Émond en fin de semaine dernière à Rivière-du-Loup.

Pour la télévision, PODZ a entre autres réalisé les séries à succès Minuit le soir et 19-2. Au cinéma, on lui doit notamment L’affaire Dumont, Les 7 jours du talion et plus récemment, King Dave.

Selon lui, il y a des sujets qu’on «n’a pas le droit de censurer», même s’ils présentent de la violence. Il y a une vérité, dit-il, qui mérite d’être explorée dans notre fiction et nos documentaires. «Faire de la censure, ça dénigre le sujet», dit-il.

Confronter

Il y a certains sujets que l’on doit confronter, soutient le cinéaste. «La violence c’est laid, il faut la montrer laide», dit-il. On ne doit pas banaliser les actes de violence, selon lui, mais plutôt provoquer une discussion.

La violence, croit PODZ, s’intègre néanmoins plus facilement au cinéma qu’à la télévision où l’on veut que les émissions soient vues par le plus de monde possible.

Le cinéaste travaille présentement sur le projet de film Mafia inc., inspiré du livre du même titre. Le scénario est prêt. Reste à le financer.