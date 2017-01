La Pocatière — Saint-Pascal : l’importance de donner du sang

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Deux collectes de sang sont prévues au Kamouraska en janvier et février. La première aura lieu au Centre Bombardier de La Pocatière le mercredi 25 janvier entre 13 h 30 et 20 h 30, avec un objectif de 130 donneurs. Une invitation spéciale est lancée aux étudiants de l’ITA et du Cégep. Une collecte est aussi prévue au Centre communautaire de Saint-Pascal, le mercredi 15 février entre 13 h 30 et 20 h avec un objectif de 90 donneurs.

Avant d’être livré aux hôpitaux, le sang recueilli par Héma-Québec subit une série de transformations visant à en dériver les différents composants sanguins. C’est pourquoi on dit qu’un don de sang peut contribuer à sauver jusqu’à quatre vies par la production de culots globulaires (globules rouges), de plasma, de plaquettes et de cryoprécipités.

On ne peut remplacer le sang par aucun autre produit. Un don représente 450 ml de sang; une personne peut faire un don de sang tous les 56 jours. Pour donner du sang, il faut être âgé d’au moins 18 ans et répondre aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec. Si nous sommes en bonne santé, il n’y a pas d’âge supérieur limite pour donner du sang.

Besoins importants

Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec. Pourtant, seulement 3 % des Québécois admissibles sont des donneurs de sang. Afin de répondre aux besoins des hôpitaux, au moins 1 000 dons de sang doivent être recueillis. Il est impossible de contracter une maladie lors d’un don de sang. Tout le matériel est stérile, utilisé une seule fois, puis jeté.

Pour se renseigner sur les critères d’admissibilité au don de sang, sur les lieux et les heures des collectes, on peut téléphoner au 1 888 666-HÉMA (4362) ou visiter le site web d’Héma-Québec au : www.hema-quebec.qc.ca.