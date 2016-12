La Pocatière : nouveau rôle d’évaluation et baisse de taxe foncière

Le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a adopté, lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2016, un budget équilibré de 8 512 939 $, en croissance de 2,67 % par rapport à l’exercice budgétaire 2016.

Afin de contrer l’effet de l’augmentation de la valeur foncière résultant du nouveau rôle 2017-2018-2019, la Ville baisse la taxe foncière générale pour le résidentiel de 0,105 $ sur le 100 $ d’évaluation pour s’établir à 0,94 $/100 $ d’évaluation comparativement à 1,045 $/100 $ d’évaluation en 2016.

Le taux de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels passe de 1,545 $/100 $ d’évaluation à 1,44 $/100 $ d’évaluation.

Au chapitre des taxes spéciales, la Ville prévoit une légère augmentation de la taxe spéciale pour le développement domiciliaire, les véhicules et les bâtiments municipaux. Toutefois, une diminution s’applique pour le Centre Bombardier. En conséquence, les taxes spéciales passent à 0,185 $/100 $ d’évaluation, alors qu’elles étaient à 0,165 $/100 $ d’évaluation en 2016.

La taxe de service pour l’eau est maintenue au même taux qu’en 2016 alors que les taxes de services relatives aux matières résiduelles et à l’usine de filtration subissent une diminution respective de 180 $ à 170 $ et de 48 $ à 30 $. Toutefois, pour équilibrer son budget, la Ville annonce une hausse de la taxe de service d’égout qui passe de 130 $ à 148 $.

La ville explique l’augmentation du budget 2017 et les taux de taxes établis, notamment par les élections, l’accroissement des frais de financement à la suite des améliorations apportées aux bâtiments municipaux, le réaménagement de la route 230 et l’achat du camion écureur pour les Services techniques.

Le plan triennal d’immobilisations présente des investissements de l’ordre de 3 872 901 $ pour les années 2017, 2018 et 2019. Les coûts totaux des projets présentés ne prennent pas en compte les subventions à recevoir de même que les sommes remboursées à la Ville en vertu d’ententes intermunicipales, notamment en matière d’incendie.

En 2017, la Ville entend consacrer un montant de 1 802 901 $ à des travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la base des priorités établies au plan d’intervention et à des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs. Des montants seront également consacrés au renouvellement du système de communication téléphonique ainsi qu’au remplacement des équipements informatiques et à l’achat d’équipement au service d’hygiène du milieu.