La Clinique vétérinaire du Kamouraska vient en aide à un Grand-duc

Crédit photo : Courtoisie

Nouvellement point de chute pour les oiseaux de proie dans la région, la Clinique vétérinaire du Kamouraska est venue en aide à un Grand-duc d’Amérique, retrouvé perché sur un pick-up, sur les terrains du CDBQ à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Ce sont les agents de la faune qui ont apporté l’animal à la Clinique vétérinaire, le vendredi 10 février dernier, après avoir été contactés par une personne préoccupée par l’état de l’oiseau. «On a fait un examen sommaire et par la nature des plaies sur ses pattes, qui étaient trouées et grafignées, on a déduit qu’il avait probablement été attaqué par un autre Grand-duc. C’est la saison de l’accouplement actuellement et ce sont des oiseaux qui sont très territoriaux. Parfois, ça joue dur un peu», de raconter Nathalie Rossignol, technicienne en santé animale à la clinique.

Premiers soins

Le Grand-duc en question, qui ne devait pas peser plus de 3 lb selon la technicienne, aura passé environ 24 h dans les locaux de la clinique pocatoise. «On lui a apporté les premiers soins, on l’a réhydraté et alimenté. Le lendemain, je l’ai apporté personnellement à Saint-Hyacinthe. Autrement, il aurait fallu attendre le transport par Purolator le lundi et son état aurait risqué d’empirer», d’indiquer Nathalie.

Suite à son séjour à Saint-Hyacinthe, l’oiseau sera envoyé en convalescence à Saint-Jude, en Montérégie. De là, il sera relâché dans la nature et il devrait revenir par lui-même dans notre région.

Point de chute

Suite à une formation suivie récemment, la Clinique vétérinaire du Kamouraska peut désormais recevoir les oiseaux de proie en difficulté, en attendant leur transfert à l’UQROP (Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie), à Saint-Hyacinthe.

Nathalie Rossignol mentionnait que toute cette histoire avec le Grand-duc a permis d’établir les bases d’une bonne collaboration avec les agents de la faune pour l’avenir. D’ailleurs, elle invite la population à toujours contacter les agents lorsqu’ils font la découverte d’un oiseau de proie en difficulté et de résister à la tentation de lui venir en aide par eux-mêmes.