Plusieurs projets à l’agenda de Promotion Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Au terme de sa dernière assemblée générale annuelle tenue en avril dernier, Promotion Kamouraska dresse un bilan positif de sa dernière année d’opération. La jeune corporation regarde maintenant 2017 et 2018 avec beaucoup d’optimisme, puisque que l’année en cours et la prochaine sont en voie de voir se réaliser deux projets majeurs sur lesquels elle planche depuis plusieurs mois.

Constituée en 2015, Promotion Kamouraska en était à sa deuxième assemblée générale annuelle en avril dernier. Comme le mentionnait la directrice générale, Pascale Dumont-Bédard, il s’agissait également de sa première année d’opération sur douze mois, puisque l’année constitutive de la corporation ne représentait que huit mois. « La dernière année nous a permis d’augmenter notre membership de 160 à 189 membres », d’indiquer la directrice.

Parmi les 11 administrateurs, tous ont renouvelé leur mandat pour un autre deux ans. De ce nombre, cinq sont des élus du Kamouraska et six proviennent des entreprises ou organismes membres de la corporation. Le maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Jean Dallaire, conserve son poste de président.

Côté finances, Pascale Dumont-Bédard insiste pour dire « qu’elles s’améliorent. » « 40 % de notre financement provient de fonds publics. D’autres sources de revenus comblent le 60 % restant. Ça nécessite beaucoup de démarchage, mais ça va de mieux en mieux. »

Bilan

En plus d’une augmentation du côté de son service des communications, qui dessert de plus en plus d’organismes et entreprises de la région, Promotion Kamouraska a vu une augmentation positive des statistiques en tourisme sur son territoire. En effet, le nombre de nuitées enregistrées dans la région se rapproche maintenant du chiffre trois, étant précisément de 2,91 en 2016. « Dans le Haut-Pays, 248 nuitées ont été enregistrées grâce à la présence des marcheurs du Chemin de Saint-Rémi », de préciser Mme Dumont-Bédard. Un total de 24 262 personnes ont également été répondues dans les trois postes d’accueil touristique de la région que sont La Pocatière, Kamouraska et Saint-Pascal.

Côté activités, Promotion Kamouraska a rappelé le succès de la Mission économique à Montréal à laquelle 16 entreprises de la région ont pris part. « Certaines entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 5 à 10 % suite à ce passage dans la métropole. C’est pourquoi on a décidé d’aller à Québec cette année, le 2 juin prochain », d’ajouter Pascale Dumont-Bédard.

Projets à venir

Pour la prochaine année, Promotion Kamouraska se concentrera notamment sur le déploiement du projet de marketing territorial, dont les détails seront dévoilés dans les prochains jours.

Le projet de Maison du Kamouraska qui doit remplacer l’accueil touristique en bordure du fleuve à La Pocatière devrait se réaliser au courant de l’année 2018. « On est dans l’attente d’une annonce en ce qui a trait au financement », de conclure la directrice générale.