Plus de places pour les ados de L’Islet à L’ADOberge

Crédit photo : Courtoisie

En ouvrant une deuxième maison pour accueillir des adolescents en difficultés en Beauce, L’ADOberge de Lévis pourra accueillir plus de jeunes de la région de L’Islet.

Ces dernières années, l’organisme devait refuser plusieurs jeunes de 12 à 17 ans qui s’y rendent pour faire un séjour, lorsqu’ils vivent des moments familiaux difficiles ou des problèmes de consommation. «Les intervenants nous connaissent, mais ne prenaient presque plus la peine de faire appel à nous en se disant que c’était toujours plein», indique l’agent de développement Mathieu Denis.

En ouvrant une maison de six lits à Saint-Georges, L’ADOberge croit qu’elle pourra accueillir 85 jeunes de plus par année. Les jeunes des MRC de ce secteur n’iront donc plus à la maison de Lévis, qui compte neuf lits, ce qui fera plus de places pour les jeunes de Montmagny et L’Islet.

Les jeunes y font des séjours de 30 à 60 jours et peuvent y revenir si la situation ne s’est pas améliorée. «Nous avons des intervenants sur place, c’est très bien encadré», ajoute monsieur Denis. Le séjour doit se faire sur une base volontaire et les familles ne déboursent aucuns frais. Le point de service de Saint-Georges ouvrira à la mi-avril.