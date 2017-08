Plus de directeur général à l’ITA de La Pocatière

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’ITA – Campus de La Pocatière comptera désormais sur un directeur de campus plutôt qu’une direction générale. C’est ce que mentionne une communication interne émise par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dont Le Placoteux a obtenu copie et qui nous a été validée par le MAPAQ lui-même.

Il y a un mois à peine, le ministre de l’Agriculture, M. Laurent Lessard, avait demandé au ministère d’amorcer le processus de dotation du poste de directeur dans les plus brefs délais. Rappelons que le poste de directeur général de l’institution est occupé par intérim depuis maintenant quelques années. Dans les jours précédant la demande du ministre, le député de Côte-du-Sud avait fait état d’un entretien avec M. Lessard dans lequel ils avaient convenu qu’une direction générale par intérim à La Pocatière « inquiétait la population » quant à l’avenir de l’institution.

Toutefois, dans une communication interne datant du 14 août et envoyée par la sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire par intérim, Mme Louise Leblanc, il est écrit que les campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe seront maintenant dirigés par des directeurs de campus et non plus des directeurs généraux, « un vocable qui renforçait l’idée de deux ITA », peut-on lire.

« Ces directeurs de campus devront établir et maintenir les partenariats régionaux, ce qui par le passé relevait de la direction adjointe », nous a confirmé M. Yohan Dallaire-Boily, relationniste au MAPAQ.

En attendant la nomination du directeur de campus à l’ITA de La Pocatière, c’est M. Sylvain Gingras qui continuera d’assumer la direction par intérim, en relève de Mme Isabelle Allard.