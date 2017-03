Plus de 9000 $ remis au Kamouraska par Opération Enfant Soleil

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux d’Opération Enfant Soleil, les porte-paroles Mélanie Gagné et Étienne Drapeau ont remis 7 793 $ à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et 1268 $ à l’organisme Tandem-Jeunesse.

De la somme remise à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 5 151 $ servira, en partie, à l’acquisition d’une échelle d’évaluation, qui permettra de mieux suivre le développement de l’enfant, de blocs mousse, de tables et de chaises adaptées, de tuiles de tapis en mousse, de jeux de rôle et de matériel de nursing postnatal. De plus, Opération Enfant Soleil et le MSSS offriront chacun la somme de

1 321 $ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Cet octroi servira à l’achat d’un saturomètre portatif mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang. Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a remis 90 472 $ à ce centre.

Tandem-Jeunesse

Également situé à La Pocatière, Tandem-Jeunesse se voit remettre la somme de 1268 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique. Il servira à l’acquisition de trois vélos et d’équipements pour le vélo, qui permettront aux jeunes de gagner en autonomie, de favoriser leur intégration sociale et de les inciter à la pratique de l’activité physique.