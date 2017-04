Plus de 8 M$ de travaux pour les écoles de Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

De nouveaux investissements gouvernementaux totalisant 8 145 807 M$ seront réalisés au cours de l’année 2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles de la circonscription de Côte‑du‑Sud. Au total, 14 projets de rénovation se réaliseront grâce aux fonds accordés par le Gouvernement du Québec.

Les investissements prévus dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien de l’année scolaire 2016‑2017 permettront aux commissions scolaires du comté d’effectuer des projets de rénovation ou d’entretien. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, mentionnons la mise aux normes des bâtiments; la réfection de toitures; le remplacement de portes, de fenêtres et d’installations sanitaires; et l’amélioration de systèmes de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

L’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal remplacera son système de chauffage pour 1 M$. L’École polyvalente de La Pocatière obtient près de 400 000 $ pour ses fenêtres. L’École primaire de Saint-André fera une série de travaux pour 392 000 $. L’École de Kamouraska obtient une aide de 789 000 $ pour ses murs extérieurs, fenêtres et réfections des façades. Les installations sanitaires et le remplacement du système de chauffage seront effectués à l’école secondaire de L’Islet pour 740 000 $. La toiture de l’école secondaire de Saint-Pamphile sera refaite et les travaux coûteront 1,4 M$.