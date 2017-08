Plus de 6000 élèves dans les écoles de Kamouraska–Rivière-du-Loup

C’est semaine de rentrée dans les écoles du Kamouraska. 6306 élèves s’assoiront sur les bancs d’école de la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, comparativement à 6285 l’an dernier.

On remarque une légère baisse au préscolaire 4 ans et en maternelle 5 ans qui est compensée par une augmentation au primaire. Si le nombre d’élèves à l’école secondaire de Saint-Pascal a augmenté d’une dizaine de jeunes, il a baissé d’une trentaine pour La Pocatière.

« Le défi pour le moment est de partir du bon pied, mettre les bonnes ressources aux bons endroits. Grâce aux réinvestissements du gouvernement en mai et aux nouvelles mesures budgétaires, il a été possible d’ajouter des ressources en maternelle (mesures de soutien) et en première année (enseignants) », a dit Éric Choinière, de la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Tous les chantiers dans les écoles du Kamouraska se sont terminés à temps et se sont bien déroulés.