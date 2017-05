Plus de 60 auteurs de partout à Rivière-du-Loup

Crédit photo : Courtoisie

Le plus grand rendez-vous littéraire de la région s’ouvre ce samedi à Rivière-du-Loup. Samedi et dimanche, plus d’une soixantaine d’auteurs d’ici et d’ailleurs convient le grand public à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, où ils présenteront leurs livres. Une occasion en or de faire de belles rencontres et de magnifiques trouvailles.

Parmi les auteurs régionaux présents à cette foire du livre, notons Marie-Lyne Trépanier de Saint-Arsène avec ses romans historiques « Filles de Roi, filles du roi » et son plus récent, « Ententes à l’anglaise ». Érick Drapeau de Rivière-du-Loup propose « Léo Major, un héros québécois », tandis que Georges Pelletier et Lynda Dionne de Cacouna dévoileront un pan important de l’histoire de Rivière-du-Loup avec leur plus récent ouvrage historique.

Jeannine Ouellet propose son livre à succès « Les Écossais à Rivière-du-Loup et leurs descendants 1763-2006 », qui l’a amené à prononcer des conférences jusqu’en Écosse et lui a valu le Prix commémoratif Gordon Atkinson pour l’histoire des Highlands. Isabelle Rioux de Rivière-du-Loup, présente « Zoro le zèbre », son premier roman pour les enfants de 3 à 7 ans et Jeannine Sirois propose « Le mandat de l’Aigle », un roman policier.

Marc Larouche de Rivière-du-Loup sera sur place avec son livre-disque « Les messagers de saint frère André », version audio du livre à succès qui renferme des témoignages de gens aidés par le saint homme. Les amateurs de croissance personnelle adoreront les livres de Marc Thériault et Ginette Hudon. Pour sa part, Aline Malenfant de Saint-Pascal propose un livre qui permet une réflexion sur le parcours parfois difficile d’un enfant atteint d’une déficience intellectuelle.

Showbiz, sport et jeunesse

Le célèbre Guy Lafleur est la vedette du livre de Pierre-Yvon Pelletier « Guy Lafleur, la légende », qui présente des photos inédites du démon blond, dont il a suivi toute la carrière en tant que photographe du Journal de Montréal. Jean Beaulne, le dernier membre vivant du célèbre groupe « Les Baronets », qu’il a fondé avec René Angelil et Pierre Labelle, parler de sa vie d’artiste mouvementée, racontée dans son livre « Le dernier des Baronets ».

Dans l’espace jeunesse « Librairie du Portage », les jeunes trouveront plusieurs publications, pourront se faire maquiller par Colorey et s’amuser avec Mickey Mouse, qui prendra vie grâce au manège géant d’Amusements Cyclone. Tout cela en plus des conférences et micros ouverts.

« J’invite toute la population à venir encourager nos auteurs. Ils ont mis beaucoup d’énergie à écrire leurs livres. Rencontrer le public, c’est leur récompense », conclut M. Larochelle, lui-même auteur de « Maintenant, ma vie prend racine » qui traite du harcèlement en milieu de travail et de la dépression.

Le Salon littéraire du Québec Info-Dimanche se tient samedi et dimanche les 6 et 7 mai entre 10 h et 17 h, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.