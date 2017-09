Plus de 300 personnes se déplacent pour Méduse

Crédit photo : Emie-Liza Caron St-Pierre

La toute dernière création laboratoire de Chantal Caron, MÉDUSE, était présentée le 18 août dernier sur les berges du Saint-Laurent dans le cadre de son événement annuel « À ciel ouvert », danser sur l’infini de l’horizon et de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli.

Plus de 300 personnes se sont rassemblées dès 14h pour vivre une expérience introspective dirigée par Chantal Caron afin de s’enraciner et de se préparer à assister au spectacle. Les Porteuses d’eau, composées de six étudiantes de l’École de danse Chantal Caron (Chloé Deschênes, Lexanne Lévesques, Emma Pelletier, Ely-Ane Chouinard, Mathilde et Alice Harton) ont ensuite guidé les spectateurs vers les méduses. C’est directement sur les roches de la grève du Parc des Trois-Bérets que la foule a pris place, les deux pieds dans la berge humide

La compagnie Fleuve | Espace danse s’envolera pour la France du 10 au 18 septembre prochain, où elle présentera son spectacle Hommes de Vase lors d’une tournée dans la région de la Normandie.