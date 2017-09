Plus de 1000 personnes au Défi Everest.

Crédit photo : Courtoisie

Malgré les travaux, le Défi Everest présenté par Berger s’est déroulé encore une fois dans la bonne humeur, couvrant la côte St-Pierre d’un tapis roulant multicolore de marcheurs engagés du 15 au 17 septembre dernier.

Dès vendredi, les 50 participants du Macadam Ultra ont illuminé la côte avec leur chandail jaune. Chacun s’était lancé son propre défi et tous ont réalisé de 70 à plus de 150 montées et descentes en 48h pour tout autant de kilomètres.

C’est le dimanche 17 septembre que la marée humaine a envahi la côte avec 53 équipes rassemblant plus de 1000 participants tous habillés de vert, couleur du commanditaire Sommet, Berger, depuis le début. Plus de 630 000 dollars ont ainsi été amassés en cinq éditions.