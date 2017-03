Plus d’activités et de présence pour la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

La Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet dressait récemment le bilan de sa dernière année, qui visait à augmenter le nombre d’activités, être plus présent sur le territoire et améliorer les communications.

La présidente Élizabeth Hudon a été reconduite dans ses fonctions pour une seconde année. Au début de son mandat, elle avait fixé avec son équipe un objectif de tenir au moins une activité par mois, excluant l’été. Finalement, 14 activités ont été tenues. La Chambre a aussi été plus présente sous forme d’entrevues et sur les réseaux sociaux. Ceci s’est traduit par une augmentation d’une vingtaine de nouveaux membres, ce qui porte à 337 le nombre de membres actifs.

« On veut continuer sur cette lancée. On va aussi porter d’autres actions concrètes dans le dossier de l’achat local. Quant au dossier du directeur général, nous sommes toujours en processus de recherche », d’indiquer Élizabeth Hudon. Deux nouveaux membres se joignent à l’équipe soit Robin Brisebois et Vincent Bérubé.