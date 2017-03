Plan de développement et Politique des aînés à Saint-Gabriel

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Saint-Gabriel a lancé le 23 février dernier son plan de développement 2017-2021 ainsi que sa Politique des Aînées 2016-2018.

Devant le représentant du député, le préfet, l’agente de la MRC, l’agent du Parc Régional du Haut-Pays de Kamouraska, l’élue et les élus locaux, les représentantes et représentants de comité ainsi que les citoyennes et citoyen, Saint-Gabriel a présenté sa vision collective pour l’avenir de sa communauté.

Municipalité forte du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Saint-Gabriel souhaite consolider le travail communautaire débuté lors de l’adoption du premier Plan de développement en 2010 et assurer la participation de toutes et tous.

Notre communauté innovante a donc mis en place pour une deuxième fois des plans d’action collectifs. Les détails de ces politiques se retrouvent sur le site internet de la municipalité. www.saintgabriellalemant.qc.ca.