Plaisirs d’hiver à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Saint-Pascal a dévoilé sa programmation Plaisirs d’hiver 2017. Deux jours d’activités sont prévus les 27 et 28 janvier prochains pour les citoyens désirant profiter des joies hivernales. Les activités de la programmation Plaisirs d’hiver visent, avant tout, à faire bouger les familles en plein air.

Le vendredi 27 janvier de 18 h à 21 h, les citoyens sont invités à venir participer au patinage illuminé à l’anneau de glace sur l’avenue Martin. Les enfants pourront bénéficier de la présence des mascottes Pascot et Pascotte entre 19 h et 20 h. Des collations seront distribuées sur place.

Le samedi 28 janvier de 13 h à 16 h, sur les terrains adjacents au Centre sportif de Saint-Pascal, plusieurs activités sont prévues pour satisfaire tous les membres de la famille. La ferme Napolie offrira aux enfants des tours de poney et apportera sa mini-ferme. Petits et grands auront la chance de nourrir les animaux. À la demande générale, l’Érablière Lemieux sera de retour pour les gourmands et amateurs de sucre. De plus, en nouveauté cette année, les adolescents sont invités à participer au bubble soccer lors de cette après-midi hivernale. Enfin, les familles pourront profiter d’un jeu gonflable, de la glissade sur tube ainsi que de collations gratuites.