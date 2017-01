Le plaisir de jouer au hockey après 55 ans

Crédit photo : Maxime Paradis

Depuis bientôt 10 ans, près d’une quarantaine d’hommes de 55 ans et plus se remémorent leur plaisir d’antan en jouant au hockey sur glace au Centre Bombardier de La Pocatière. Véritable fraternité pour hommes d’âge mûr, cette ligue de garage, qui prône un jeu propre et amical, se distingue non seulement comme étant la seule du genre dans l’Est-du-Québec, mais également pour les exploits de certains de ses joueurs lors du plus récent tournoi FADOQ tenu à L’Ancienne-Lorette en décembre dernier.

C’est en octobre 2007 que la ligue Hockey 55 a vu le jour à La Pocatière. À l’époque, l’équipe jouait un match par semaine, le vendredi, à l’ancien aréna de La Pocatière. Deux ans plus tard, grâce à une augmentation considérable du nombre de joueurs, un match de plus s’ajoutait au calendrier : le mardi. « Nous sommes 22 joueurs à chaque partie, répartis dans deux équipes. La moyenne d’âge tourne autour de 62 ans », d’expliquer le coordonnateur de la ligue, Marcel Dorval, qui travaille de façon hebdomadaire à l’alignement de chacune des équipes pour s’assurer qu’elles soient de forces égales. « Ce qu’on veut, c’est que tout le monde puisse avoir du plaisir ensemble et que tout le monde puisse gagner de temps en temps. On est tous à l’aise avec ça », ajoutait-il.

Près de 10 ans plus tard, Hockey 55 offre maintenant l’opportunité à près d’une quarantaine de joueurs de la région de jouer au hockey sur une base régulière pour un total de 50 matchs annuellement, en plus de participer à un minimum de deux tournois par année. Et ce phénomène n’est pas propre à La Pocatière, aux dires de Marcel Dorval. « Les ligues comme la nôtre sont en train de prendre d’assaut les arénas du Québec, en raison d’un nombre moins important d’équipes de jeunes et d’une augmentation du nombre de Boomers à la retraite », mentionnait-il.

Champions à Québec

Du 9 au 11 décembre dernier, huit joueurs de la ligue Hockey 55 (Mario Rouillard, Marcel Dorval, Jean-François Lamarre, Pierre Coulombe, Gilles Lamarre, Jean Caron, Jean-Yves Simard et Jean-Louis Violette) participaient au tournoi FADOQ de L’Ancienne-Lorette, dans la catégorie 60 ans et plus, en compagnie de sept autres joueurs provenant principalement de l’Est-du-Québec. En finale, ils auront réussi à battre les Leafs de Trois-Rivières 4 à 1, repartant ainsi avec la coupe FADOQ du tournoi et s’assurant une participation, tous frais payés par la FADOQ de la région de Québec, au prochain tournoi de la Coupe du Québec des 60 ans et plus au Complexe Sportif Bell de Brossard, du 7 au 9 avril prochains. « C’est une belle victoire pour nous, d’autant plus que Trois-Rivières a déjà gagné à Bossard par le passé et qu’elle compte en ses rangs six anciens joueurs qui ont joué pour le junior majeur il y a 40 ans », d’exprimer avec fierté Marcel Dorval.