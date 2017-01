Plaisir et bataille de balles de neige au Kamouraska

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Sainte-Hélène-de-Kamouraska a encore une fois fait preuve d’originalité pour faire prendre l’air à sa communauté. Après les chiens de traîneau l’an dernier, le village a été l’hôte d’une activité de bataille de balles de neige organisée samedi dernier.

L’activité a fait sortir plus que les jeunes du village et ils ont été nombreux, grands et petits, à essayer le Yukigassen. Il s’agit d’un jeu d’origine japonaise qui fait de plus en plus son chemin au Québec.

Actuellement, les promoteurs de l’activité qui sont de Thetford Mines tentent de faire connaître le sport en province. « On a commencé ça à Thetford Mines et l’année d’après on a fait des démos un peu partout autour et c’est là qu’on a décidé d’aller encore plus loin. On fait de la démonstration, on organise des tournois, ou on loue les équipements », raconte Jonathan Cyr, un des promoteurs. « Mais ce qu’on aimerait, c’est un peu comme le Kin-Ball, c’est de développer des formateurs. »

Il s’adresse ainsi aux MRC, municipalités et écoles. Le jeu peut aussi se prêter à l’intérieur avec des balles de caoutchouc et un terrain plus petit. En été, on remplace les balles de neige par des ballounes d’eau.

Règles

Le Yukigassen est un nouveau sport excitant, alliant technique, jugement rapide, stratégie et intelligence. L’objectif est d’éliminer les joueurs de l’équipe adverse en leur lançant des balles de neige et en évitant celles lancées par les adversaires. Une équipe remporte la partie dès qu’elle lève le drapeau de l’équipe adverse ou qu’elle élimine tous les adversaires.

Les balles de neige sont fabriquées à l’intérieur d’un igloo gonflable à l’aide d’outils simples pour en faire plusieurs à la fois. La température de samedi, très confortable, a été propice à la participation populaire.

« Ce qui est merveilleux aussi c’est que ça fait sortir les jeunes dehors comme aujourd’hui », se félicitait Jonathan Cyr.

Le Japon tenterait actuellement d’en faire un sport de démonstration aux prochains Jeux olympiques.