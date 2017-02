Place au Salon littéraire du Québec Info-Dimanche

Crédit photo : Courtoisie

À sa troisième présentation à Rivière-du-Loup, le Salon littéraire du Québec (SLQ) grandit encore et devient le Salon littéraire Info-Dimanche. Une cinquantaine d’auteurs sont déjà inscrits à la présentation des 6 et 7 mai à l’Hôtel Universel. Parmi eux, Pierre-Yvon Pelletier, qui présentera son livre sur Guy Lafleur, de même que Jean Beaulne, le dernier membre vivant du célèbre groupe « Les Baronets », qui fût l’idole d’une génération en compagnie de René Angelil et Pierre Labelle.

« Je suis stupéfait de constater l’ampleur qu’a pris notre événement en 3 ans à peine. Nos auteurs qui peuvent rencontrer des amateurs de littérature intéressés, n’ont que de bons mots pour les Louperivois qui prennent le temps de jaser avec eux et s’intéressent non seulement à leur livre, mais aussi à leur démarche d’écriture », commente l’organisateur, Serge Larochelle.

Ambassadeur de choix du monde culturel bas-laurentien, Info-Dimanche a accepté de devenir partenaire média majeur. « Nous sommes fiers de cette association. Il est intéressant de constater la progression de l’évènement depuis ses débuts. C’est une plate-forme de choix pour les auteurs de la région et génère des retombées économiques, comme le prouve sa reconnaissance par le Club des ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup », note le directeur de publication et des ventes d’Info-Dimanche, Martin Morissette.

En plus d’assurer la promotion et la couverture du SLQ, Info-Dimanche publiera trois articles qui présenteront des auteurs d’ici, parmi celles et ceux participant à l’événement.

Des invités de marque

Chanteur, imprésario et producteur, Jean Beaulne raconte une vie plutôt bien remplie dans son livre autobiographique « Jean Beaulne, le dernier des Baronets ». Les succès musicaux de ce groupe mythique ne se comptent plus. Il a découvert plusieurs artistes de talent, dont André-Philippe Gagnon, Mario Pelchat et Marina Orsini. Il côtoie les Robert De Niro, Al Pacino et Sandra Bullock et Barbra Streisand. Il se fera un plaisir de raconter ses anecdotes au public qui viendra le rencontrer.

« Guy Lafleur, la légende », c’est l’album photo autorisé par le démon blond. Les superbes clichés qu’il renferme ont été pris par Pierre-Yvon Pelletier, l’un des photographes de presse les plus connus à Montréal.