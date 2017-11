Place au théâtre

Crédit photo : Jocelyn Ouellet

L’ISLET — La Corporation des arts et de la culture de L’Islet présente la pièce Un conte de Noel Scrooge de Charles Dickens, mise en scène et adaptée par monsieur Robert Gamache.

Une vingtaine de comédiens de L’Islet nous raconteront l’histoire de ce vieil homme avare qui n’aimait pas Noël, dans les quartiers de Londres en 1840. La pièce sera aussi jouée dans l’ambiance de l’époque avec les costumes, de la musique, du chant et de la danse.

Quatre représentations à la salle des Chevaliers de Colomb sont proposées les 8, 9 et 16 décembre à 19 h 30 et le 17 décembre à 13 h 30. En cas d’annulation d’une représentation à cause du mauvais temps, celle-ci sera reprise le 22 décembre à 19 h 30.

Billets en vente chez Rona Quincaillerie Jos Proulx, Meubles Marois et auprès de la Corporation. Pour renseignements, consultez le site web de la Corporation à cacli.qc.ca, sur Facebook, par courriel à cacli9@hotmail.com ou par téléphone au 247-3331.