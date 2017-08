Pitbulls à La Pocatière : une réglementation perfectible selon Daniel Chabot

Crédit photo : Photo tirée de Wikipedia.

Jugée trop générale par Arnaud Wery, propriétaire de l’entreprise Éducateur Canin Québec, la réglementation encadrant la possession de pitbulls ou autres chiens jugés dangereux à La Pocatière est perfectible, selon le directeur général de la Ville, M. Daniel Chabot. Il croit même que l’adoption prochaine du projet de loi 128 par le gouvernement du Québec devrait permettre d’y apporter les modifications nécessaires pour le rendre meilleur.

Comme tous les réglements au sein d’une municipalité, aucun n’est coulé dans le béton. Celui encadrant la possession de chiens dangereux ou de pitbulls à La Pocatière n’y échappe donc pas. Récemment, ce dernier était dénoncé par Arnaud Wery qui croit notamment qu’il contribue à alimenter une psychose sociale en lien avec certaines races de chiens.

De son côté, le directeur général de la Ville, M. Daniel Chabot, reconnaît que ce règlement n’est pas parfait et qu’il n’est pas toujours facile de concilier le désir des propriétaires de chiens avec celui de la population qui cherche à se sentir en sécurité. « Ce qu’on a voulu faire, par le biais de la capsule radiophonique d’Amélie Sirois (contrôleuse des animaux), c’est éduquer et sensibiliser sur cette question, non pas de déclarer la guerre aux propriétaires de chiens qui peuvent être visés par ce règlement », de préciser M. Chabot.

Au Kamouraska, 13 municipalités sur 17 ont adopté un règlement similaire il y a plusieurs années, pratiquement toutes en même temps. On en parle davantage aujourd’hui, car l’intérêt médiatique autour des pitbulls est beaucoup plus fort depuis l’an dernier.

D’ailleurs, il reconnaît que depuis qu’il est en poste à la direction générale de la ville, aucun avis d’infraction n’a été remis à un propriétaire de chiens qui aurait pu contrevenir au dit règlement. Néanmoins, il rappelle que la Ville de La Pocatière n’est pas la seule à s’être dotée d’une réglementation similaire. « Au Kamouraska, 13 municipalités sur 17 ont adopté un règlement similaire il y a plusieurs années, pratiquement toutes en même temps. On en parle davantage aujourd’hui, car l’intérêt médiatique autour des pitbulls est beaucoup plus fort depuis l’an dernier », a-t-il mentionné.

Projet de loi 128

Déposé le 13 avril dernier à l’Assemblée nationale, par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, le projet de 128 prévoit notamment dresser la liste des chiens réputés potentiellement dangereux et doit permettre à une municipalité locale de faire examiner un chien par un médecin vétérinaire afin qu’il évalue son état et sa dangerosité. Daniel Chabot semble fonder beaucoup d’espoir en ce projet de loi. « Pour rendre notre règlement meilleur et plus efficace, ça prend un cadre et le projet de loi gouvernemental devrait peut-être aider en ce sens », confiait-il.

Reconnaissant l’expertise d’Arnaud Wery, il se dit même ouvert à ce que ce dernier fasse des propositions aux élus, « dans le cadre législatif que le gouvernement va pondre », si la Ville en venait en revoir sa réglementation sur le sujet.