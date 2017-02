Les Pionniers de l’école Bon-Pasteur accèdent à la finale provinciale de la First Lego League

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 février dernier avait lieu la qualification régionale de la First Lego League (FLL) à l’école secondaire La Courvilloise de Beauport. Seize équipes de jeunes de 9 à 14 ans participaient à un défi de robotique sous le thème « Les animaux, nos alliés ». À cette occasion, l’équipe de l’école secondaire Bon-Pasteur a obtenu une deuxième place, accédant ainsi à la finale provinciale qui aura lieu le 3 avril prochain au Planétarium de Montréal.

Guidés par leurs deux entraîneurs et supportés par leurs parents et M. Denis Lavoie, directeur, les élèves ont mis plusieurs heures de travail en équipe au cours des derniers mois afin de se rendre à la qualification. Tout d’abord, l’un des volets du défi était de concevoir et de programmer un robot capable de relever de multiples épreuves sur une table conçue à cet effet afin d’amasser un maximum de points lors de la compétition.

Accidents avec les orignaux

De plus, les élèves devaient réaliser un projet de leur choix en lien avec les animaux et leur relation avec l’humain. L’équipe de Bon-Pasteur a choisi de faire sa recherche sur la problématique des accidents causés par les orignaux sur la route et a proposé, après consultation avec des experts, une surveillance aérienne par drones pour la prévention.

Le résultat obtenu à la compétition de lundi a donc été l’appréciation globale des juges sur trois volets : le projet, l’intégration des valeurs fondamentales et la conception du robot/défi robotique. L’école en était à sa première participation à ce défi. Les élèves ont su le relever avec brio, faisant la démonstration « qu’avec une attitude positive, de la persévérance, du travail rigoureux et un bon esprit d’équipe nous pouvons arriver à de grandes choses. »