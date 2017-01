Pierre Daigle porte-parole du Défi Vélo André-Côté

Crédit photo : Courtoisie

Le président d’honneur de l’événement, M. Tommy Chouinard et les membres du comité organisateur annoncent l’ajout du conférencier et ex-propriétaire de Lessard Bicycles, M. Pierre Daigle, à son équipe du Défi Vélo André-Côté 2017. M. Daigle a accepté d’offrir son support à la Fondation, en devenant porte-parole et participant de l’événement cycliste qui se tiendra le samedi 1er juillet.

La nouvelle recrue sera présentée à la population lors d’un cocktail de lancement, le mercredi 29 mars prochain à La Pocatière. On dévoilera aussi les nouveautés de la 7e édition du Défi-Vélo.

« M. Daigle sera l’un des cyclistes participants le 1er juillet. Pour pédaler à ses côtés, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire à l’événement », ajoute M. Chouinard. Surveillez le site du Défi Vélo au www.defiveloandrecote.ca, puisqu’il sera bientôt possible de s’inscrire via une toute nouvelle plate-forme.

En septembre 2012, Pierre Daigle, propriétaire de Lessard Bicycles à l’époque, a été victime d’un grave accident de vélo, dont il se réveillera deux ans plus tard. Il a eu neuf côtes cassées, un poumon perforé, un traumatisme crânien sévère et plusieurs vertèbres écrasées.

Pierre Daigle a déjoué les statistiques et un pronostic sombre qui le clouaient à un fauteuil roulant pour le reste de ses jours. Il a dû tout réapprendre. À peine quelques années après ce terrible accident et après plusieurs mois de réadaptation, il a remonté sur son vélo.

M. Daigle racontera son parcours lors de la clôture du Défi Vélo qui sera présentée sous forme de souper-conférence cette année. Vous trouverez, en cet homme, un exemple de force et de courage extraordinaire.

Par son implication, Pierre Daigle reconnaît les efforts de la Fondation qui vise de rendre accessibles, gratuitement, et dans toutes les phases de la maladie, une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches.

« Je suis fier de participer à ce grand défi et j’invite la population à le vivre, elle aussi, puisque c’est une belle façon de donner au suivant et d’aider la communauté », a déclaré M. Daigle.

Le Défi Vélo propose un choix de quatre parcours entre 50 et 135 km à travers le Kamouraska, incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.