Photographe de presse : Gérard Thibodeau expose ses photos

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-PAMPHILE — Passionné de photographie, Gérard Thibodeau, qui a été photographe de presse, expose plus de 250 de ses clichés jusqu’au mois d’août au Centre culturel Godend’ Art de Saint-Pamphile. L’exposition regroupe aussi quelques-uns de ses appareils photographiques, des parapluies diffuseurs et des spots de théâtre.

Gérard Thibodeau a été photographe de presse à Longueuil. L’exposition permet de voir des photos prises dans le cadre de ce travail. Un album met en parallèle la photo et sa publication dans le journal.

« Cette exposition me tient particulièrement à cœur pour l’avenir des journaux locaux qui sont à mon avis la seule source de connexion et d’appartenance des citoyens de tous âges », dit-il.

L’exposition se divise en six volets, dont trois se rattachent à la communication média. On y retrouve la photo de presse, la photo de sport, le shooting photo, les photos industrielles, les photos d’anthropomorphisme et le rôle de la lumière dans les photos.

M. Thibodeau se rappelle de la première photo de presse qu’il a prise lors du décès de Michel Chartrand. Aussi, il aime bien raconter un épisode délinquant… où il a sauté la clôture pour prendre des photos à l’usine General Motors.

Plus récemment, il a ressorti sa caméra pour le Festival du Bûcheux, la Veillée pascale ou encore pour le 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile.