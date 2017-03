Philippe Couillard en visite dans Kamouraska-L’Islet

Crédit photo : Patrick Lachance MCE

Le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, était en visite dans le Bas-Saint-Laurent et dans le comté de Côte-du-Sud, les 1er et 2 mars.

En plus d’un déjeuner-échange avec les membres de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et d’une rencontre avec les membres de Promotion Kamouraska à l’Édifice Claude-Béchard, Philippe Couillard a visité Solutions Novika à La Pocatière, où plusieurs démonstrations d’applications pratiques de technologies de pointe ont été présentées par les jeunes scientifiques de cet organisme à but non lucratif.

Le premier ministre a également profité de son passage dans la région pour dîner avec des responsables, des intervenants et des jeunes des Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de la région de la Côte-du-Sud. Ils ont discuté de sujets intéressant les jeunes, en plus de porter l’attention de M. Couillard à certaines problématiques découlant des changements dans l’organisation des CJE.

À L’Islet, il a visité Umano Médical, où le président leur a servi une visite commentée de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de lits d’hôpitaux.

Quant à l’implantation d’un appareil d’IRM (appareil de résonnance magnétique) à l’hôpital de Montmagny, le député Norbert Morin, qui accompagnait Philippe Couillard dans sa tournée, a mentionné porter ardemment ce dossier depuis quelques années. Il a également affirmé aux journalistes, lors du point de presse chez Umano Médical, que : « C’est quelque chose qui s’en vient. Ne soyez pas inquiets », sous l’approbation du premier ministre.