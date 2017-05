Performance remarquable de l’harmonie Musiquande et du stage band Mélojazz

Crédit photo : Courtoisie

Après des passages à Chicago en 2014 et à Boston en 2015, les ensembles de la Polyvalente de La Pocatière participaient, la fin de semaine dernière, au volet New York du Festival.

Le Festivals of Music est une compétition musicale se déroulant dans plusieurs grandes villes américaines toutes les fins de semaine du mois d’avril. Le festival s’adresse aux ensembles vocaux, aux ensembles de guitares, aux orchestres d’harmonie ainsi qu’aux ensembles de jazz. Tant l’harmonie que l’ensemble de jazz (stage band) se sont illustrés de brillante façon en remportant des trophées d’excellence dans leurs catégories respectives. L’ensemble Mélojazz a de plus remporté le prix du meilleur ensemble de jazz, toutes catégories confondues.

Pour l’organisation du festival, le prix le plus prestigieux de la compétition se nomme «Esprit de Corps» et est remis au groupe qui démontre le plus grand désir d’excellence et un esprit de collaboration hors du commun. Des 12 ensembles participant à la compétition la fin de semaine dernière, c’est aux 46 musiciens de l’École polyvalente La Pocatière et à leur directeur musical, M. Christian Roussel, que le prix a été décerné.

« Je suis tellement fier de nos jeunes. Depuis le début de l’année, ils font preuve de détermination. Alors que plusieurs de leurs amis profitent de leurs temps libres, eux s’investissent dans leur passion pour la musique en participant aux nombreuses répétitions et en pratiquant leur instrument à la maison. De voir leurs efforts récompensés de cette façon, c’est extraordinaire», souligne monsieur Roussel.

Leur prochain objectif : aller défendre leur première place obtenue l’an dernier au Festival des Harmonies de Sherbrooke les 19 et 20 mai prochains.