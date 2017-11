Pénurie de main-d’œuvre dans Kamouraska-L’Islet : près de 100 000 $ pour faciliter l’accueil d’immigrants au Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Une somme de 88 000 $ sera investie conjointement entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et la MRC de Kamouraska dans le but de faciliter l’accueil d’immigrants en terre kamouraskoise. Cette annonce doit permettre de trouver des solutions à la problématique de main-d’œuvre qui afflige la région.

Cette contribution financière de 44 000 $ du ministère s’additionne au 44 000 $ provenant de différents partenaires du milieu, dont la MRC de Kamouraska, et doit s’échelonner sur les deux prochaines années. Ces sommes sont destinées au Service Accueil Kamouraska, mis en place il y a plus d’un an par SAE Kamouraska.

Pour David Heurtel, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, cette annonce n’est que le début d’une série d’autres mesures qui doivent être annoncées au cours des prochaines semaines, toujours dans le but de régler la problématique de main-d’œuvre qui touche actuellement l’ensemble de la province. « D’ici 2021, c’est 1,4 million d’emplois qu’on devra combler au Québec, en raison de la démographie et de la croissance économique », rappelait-il.

Accompagnement

Grâce à ces sommes d’argent, le Service Accueil Kamouraska pourra travailler, entre autres, à sensibiliser et à informer les différentes communautés du Kamouraska à l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes et nouvellement arrivantes et promouvoir et offrir de l’aide à l’établissement pour ces mêmes personnes. D’autres initiatives sont également prévues et doivent être déployées par l’agente de développement Émeline Escoffier-Vial, à l’embauche de SAE Kamouraska depuis quelques mois.

En plus de la contribution financière du ministère et de la MRC, les entreprises intéressées à participer financièrement au projet Service Accueil Kamouraska peuvent le faire en contactant SAE Kamouraska, ou en se rendant sur le site internet UnEmploi.ca pour plus d’informations.