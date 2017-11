Pénurie de main-d’œuvre dans Kamouraska-L’Islet : les usines intelligentes, la solution?

Crédit photo : Maxime Paradis

Pendant que les entreprises de Kamouraska-L’Islet se creusent la tête pour trouver des solutions au problème de pénurie de main-d’œuvre qui les afflige, le nouveau concept d’industrie 4.0 gagne du terrain dans la région. Deux entreprises de La Pocatière, Technologie Inovaweld et Solutions Novika, ont présenté ce concept à des industries de la région, mardi dernier, lors de l’avant-midi Visites manufacturières 4.0 organisé par la tournée de l’initiative manufacturière d’Investissement Québec.

Le concept d’industrie 4.0 correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production, sous le principe d’usine intelligente. Qualifié de quatrième révolution industrielle, ce concept doit permettre aux entreprises qui l’adoptent une plus grande adaptabilité dans la production et une allocation plus efficace des ressources.

Chez Solutions Novika, Benoit E. Lizotte, chef de section informatique, travaille principalement avec les PME désireuses d’intégrer ce concept dans ses procédés de production. Selon lui, l’avènement des usines intelligentes permet d’optimiser le travail des employés. « Avant, on pouvait avoir jusqu’à six employés sur une même machine. Aujourd’hui, une personne peu travailler sur à peu près deux, trois ou quatre machines à la fois. C’est non négligeable dans le contexte actuel de la rareté de main-d’œuvre », mentionnait-il.

Pour sa collègue Lorraine Blais, vice-présidente et chef de section – Procédés laser, le concept d’industrie 4.0 permet également de capter le savoir-faire d’une main-d’œuvre spécialisée qui se fera de plus en plus rare dans le futur. « Plutôt que l’employé fasse les manœuvres qu’il faisait avant, on les intègre dans un processus de robotisation qu’ils vont désormais gérer. C’est valorisant pour eux et c’est pourquoi il faut les impliquer, avant qu’ils ne quittent pour la retraite », précisait-elle.

Inovaweld

À La Pocatière, l’entreprise Technologie Inovaweld, spécialisée dans la fabrication de contenants en acier inoxydable et la sous-traitance de pièces en acier inoxydable, a intégré progressivement ce concept afin d’augmenter sa productivité, être plus concurrentielle et être moins dépendante de la main-d’œuvre spécialisée. « C’est des investissements importants, mais quand on regarde les retombées que ça nous apporte, ça vaut la peine », d’expliquer le coactionnaire et responsable ventes et marketing de Technologie Inovaweld, M. Michel Lévesque.

En faisant de leur entreprise une « usine intelligente », les coactionnaires de Technologie Inovaweld sont en mesure d’opérer leur usine 24 h/24 grâce à une gestion « à distance » des robots. De plus, ils peuvent se permettre de faire appel à une main-d’œuvre saisonnière selon l’intensité de leur production sans que celle-ci soit nécessairement « spécialisée. » « On les forme à l’interne pour l’assemblage de nos produits, tandis que les gens plus spécialisés qui ont des compétences en soudure travailleront principalement avec les robots », d’ajouter M. Lévesque.

Cette flexibilité, apportée en partie par la technologie et combinée à une bonne écoute des employés, contribue à maintenir un bon climat de travail au sein de l’usine. « Je ne dis pas que c’est la solution à tous les problèmes de main-d’œuvre, mais dans notre cas, ça nous permet de nous adapter à la situation. La rétention du personnel, c’est un des plus grands défis de nos entreprises », concluait-il.