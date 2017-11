Pénurie de main-d’œuvre dans Kamouraska-L’Islet : des besoins criants… partout

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Peu importe le domaine, peu importe le niveau de scolarité, la région de Kamouraska-L’Islet a des besoins sur tous les fronts en matière de main-d’œuvre. Pour le directeur général de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Luc Forgues, ce besoin est criant et ne s’estompera pas.

La rareté de la main-d’œuvre, c’est actuellement le quotidien de plusieurs entreprises membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Et si la main-d’œuvre compétente dans les Tim Hortons, McDonald’s et supermarchés de ce monde est plus difficile que jamais à trouver, Luc Forgues mentionne que la main-d’œuvre spécialisée est encore plus rarissime. « Ce qu’il y a de compliqué avec la main-d’œuvre spécialisée, c’est qu’il faut aller la chercher à Québec et Montréal, là où les gens ont étudié et où ils se sont installés », d’expliquer le directeur.

Et qui dit recruter un employé en ville dit également déplacer la conjointe ou le conjoint de ce même employé, qui lui aussi sera à la recherche de travail. « C’est là que ça devient plus difficile », de confier M. Forgues.

Être séduisant

Pour le directeur de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, il ne fait pas de doute qu’il faut désormais vendre un cadre de vie aux employés que les entreprises comptent recruter à l’extérieur de la région. « Parce que des fois ce n’est pas que l’emploi n’est pas intéressant, c’est que l’employeur n’arrive pas bien à vendre l’environnement qui est autour du travail et qui peut être un facteur d’attraction et de rétention. Chez la nouvelle génération, qui recherche une meilleure qualité de vie et une meilleure conciliation travail-famille, c’est primordial », précisait-il.

En ce sens, il appuie la démarche de marketing territorial mise de l’avant par la MRC de Kamouraska et Promotion Kamouraska. « Seulement le portail d’attractivité qu’ils ont développé, c’est un bel outil pour faire connaître les opportunités de la région », ajoutait-il.

Immigration

Perçue comme une solution aux problèmes de main-d’œuvre, l’immigration est aussi une avenue intéressante à considérer dans la région, selon lui, dans la mesure où les services gouvernementaux devant permettre un meilleur accompagnement des immigrants soient décentralisés des grands centres urbains. « ais je ne crois pas qu’il y ait de recette miracle. En tout cas, si quelqu’un la connaît, je l’invite à nous la partager.