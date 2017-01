Pénurie de main-d’œuvre : Bernard Généreux produira des capsules vidéo en entreprise

Crédit photo : Maurice Gagnon

Après l’industrie touristique en 2016, ce sont les entrepreneurs en quête de main-d’œuvre que le député Bernard Généreux visitera en 2017. Du 25 février au 31 mars, il se mettra dans la peau d’employés de divers secteurs d’activité, le temps de produire une capsule vidéo qui sera diffusée via les réseaux sociaux.

Conscient qu’il y aura bientôt plus de gens à la retraite que de travailleurs, Bernard Généreux souhaite par le biais de ces capsules faire connaître aux jeunes les emplois disponibles dans sa circonscription. Le manque de main-d’œuvre est un véritable problème pour plusieurs entreprises, constate-t-il.

Cette tournée des entreprises apparaît plus utile à monsieur Généreux que d’organiser une mission économique à Montréal. Le député de Montmagny-L’Islet-Kamourasha-Rivière-du-Loup a choisi les nouvelles technologies parce qu’elles «sont déterminantes pour le développement des affaires.»

Les capsules seront diffusées sur Facebook, Twitter, Instagram Snapchat et YouTube. «On y retrouvera des entrevues avec des gens d’affaires passionnés, des montages vidéo des visites que j’effectuerai et surtout les chercheurs d’emploi pourront trouver des renseignements pertinents et postuler», résume le député.

Selon monsieur Généreux, il ne s’agit pas de remplacer les organismes de recrutement de personnel, ajoutant avoir travaillé en collaboration avec des représentants des quatre MRC et des dirigeants d’entreprises. «Le printemps est connu pour être une période propice à l’embauche du personnel», dit-il. Bernard Généreux compte profiter des semaines où il ne siège pas à Ottawa pour accroître la visibilité des petites, moyennes et grandes entreprises de son comté.

Bernard Généreux insiste aussi sur le fait que l’opération est apolitique, complémentaire aux autres démarches d’employabilité et gratuite. Il invite les entrepreneurs intéressés par cette démarche à contacter ses bureaux.