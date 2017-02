Du pays du soleil levant à la région du soleil couchant

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-PACÔME — L’association japonaise Kefir inc. souhaite promouvoir l’offre touristique québécoise et du Bas-Saint-Laurent auprès de ses 2,2 millions de membres. Ses représentants étaient présents aux Érablières des Alléghanys de Saint-Pacôme, mercredi dernier, pour signer une importante transaction.

Cette association achète, importe et vend des produits de l’érable des Érablières des Alléghanys depuis plusieurs années. «Ce sont des amis», souligne le propriétaire de l’entreprise, monsieur Sylvain Lalli.

Désireuse d’avoir ses installations au Québec, Kefir inc. a acheté l’érablière l’Auberge de la Pente abrupte de Sainte-Paule, près de Sayabec, qui compte au-delà de 21 000 entailles, avec une possibilité de 30 000, ainsi que l’auberge qui y est rattachée.

L’idée est vraiment de développer l’offre touristique et de raffermir les liens entre le Québec, la région du Bas-Saint-Laurent, et le Japon, expliquent les deux représentants de l’association, messieurs Junichiro Tano et Hirokatsu Oonuki. Déjà très friands du sirop d’érable québécois, les Japonais aiment beaucoup la culture québécoise, disent-ils.

Dons généreux

Comme preuve de cet attachement envers la culture québécoise, Kefir inc. a déjà fait venir au Japon, à ses frais, le Cirque du Soleil. Elle a aussi donné un million de dollars au projet Le Diamant de Robert Lepage.

Bref, bien au-delà d’une transaction d’affaires, c’est pour sceller une longue amitié et pour mettre en place une infrastructure favorisant le rapprochement entre les deux cultures que les représentants du pays du soleil levant étaient de passage dans la région du soleil couchant.