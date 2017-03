Patrice Michaud à la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Courtoisie

La Salle André-Gagnon présente Patrice Michaud le jeudi 13 avril à 20 h. Lauréat du Félix du spectacle de l’année au Gala de l’ADISQ 2015, Patrice Michaud est de retour avec un tout nouveau spectacle.

L’auteur des succès radio Mécaniques générales et Je cours après Marie a lancé un troisième album en février dernier, faisant suite à Le feu de chaque jour qui s’est écoulé à près de 25 000 exemplaires. Il repart donc à la conquête de son public, avec les mélodies qui l’ont fait connaître et l’enthousiasme qui a fait de lui un artiste dont on se sent proche, transformant chaque représentation en expérience intime. Des chansons fraîchement composées, les succès dont on ne se tanne pas et des histoires aussi drôles que touchantes.