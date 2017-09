Patrice Michaud et Misses Satchmo bientôt en Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Préparez-vous : le charmant Gaspésien Patrice Michaud sera de passage à Montmagny le samedi 30 septembre, alors que la semaine suivante, le quintette Misses Satchmo saura ravir les amateurs de jazz.

L’auteur des succès radio Mécaniques générales et Je cours après Marie a récemment lancé son troisième album, Almanach, faisant suite à Le feu de chaque jour qui s’est écoulé à près de 25 000 exemplaires. C’est en raison du son plus éclaté que Patrice Michaud a choisi le titre Almanach. « Parce qu’un almanach on sait ce que c’est, mais en même temps, on ne sait pas trop ce que c’est », dit Patrice Michaud.

Lauréat du Félix du spectacle de l’année au Gala de l’ADISQ 2015, Patrice Michaud fait encore belle figure cette année. Pour l’édition 2017, il est nommé dans cinq catégories, soit : spectacle de l’année, interprète de l’année, chanson de l’année (Kamikaze), album pop de l’année ainsi que scripteur de l’année.

Is That All There Is de Misses Satchmo

Le « early jazz » est à l’honneur avec Misses Satchmo le samedi 7 octobre 20 h à la salle Promutuel Assurance. Ce craquant quintette montréalais vient présenter son troisième album intitulé Is That All There Is, un opus qui vous met le sourire aux lèvres et rend le cœur joyeux.

On dit de la voix de Lysandre Champagne qu’elle est à l’image d’un rayon de soleil, elle qui illumine la scène. C’est sûrement parce qu’elle est si bien entourée, car le plaisir et la complicité entre les membres sont palpables.

Misses Satchmo regroupent aujourd’hui Lysandre Champagne (trompette et voix), Blanche Baillargeon (contrebasse), Marton Maderspach (batterie), Yvan Belleau (clarinette et saxophone) ainsi que Jeff Moseley (guitare). Ils vous en mettront plein la vue et les oreilles.

Billets en vente au www.adls.ca, par téléphone au 418 241-5799 ou chez Jean Coutu Montmagny.